Autista Atac picchiato sul bus 779: denunciati madre e figlio

Dovranno rispondere di lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio madre e figlio, finiti denunciati a seguito di un'aggressione ai danni di un'autista Atac. Siamo in via Tommaso Marinetti, al Laurentino 38. Qui l'autista, a bordo della linea 779, era intervenuto per fare da paciere tra due giovani intenti a litigare. Divisi i due contendenti ad un certo punto il conducente si è ritrovato uno dei due contro, finendo ferito da un pugno al volto. A dar manforte all'aggressore anche la madre (50 anni) che, pur non partecipando all'aggressione, ha inveito contro l'autista.



