Autista Atac guarda la Lazio mentre guida, lo choc dei passeggeri: "Vi pare normale?"

Un altro conducente Atac finisce nell’occhio del ciclone per comportamenti inappropriati tenuti alla guida. Dopo il caso dell’autista che si è addormentato al volante - ripreso dai passeggeri terrorizzati - giovedì un altro autista è stato fotografato mentre guidava l’autobus lungo le trafficate strade romane guardando una partita della Lazio, il match di Europa League in cui i biancocelesti sono stati tra l’altro sconfitti per 5 gol a 1 dai danesi del Midtjylland.

La segnalazione, corredata da foto, è partita da un passeggero che giovedì stava viaggiando su un bus della linea 881, quella che da corso Vittorio Emanuele arriva sino alla Pisana. Nello scatto si vede l’autista con le mani sul volante, ma attaccata al finestrino si nota chiaramente una staffa porta cellulare in cui si intravedono le immagini della partita: “Vi pare normale?”, è la retorica domanda che il passeggero ha rivolto ad Atac inviando la segnalazione e puntando il dito anche contro il modo in cui l’autista, evidentemente catturato dalla partita, guidava.

Nel giro di pochi minuti l’azienda si è attivata per rintracciare il conducente, che nelle ore successive è stato sospeso preventivamente sia dal servizio sia dallo stipendio sino a conclusione dell’indagine interna: “La sospensione è scattata al termine di un’ispezione che si è conclusa in tempi rapidissimi”, conferma Atac.

La notizia arriva all’indomani da altri due episodi ravvicinati che hanno fatto piovere polemiche sulla partecipata. Il primo, ripreso da uno smartphone, nella notte tra lunedì e martedì, quando un autista si è addormentato al volante mentre a bordo del bus portava sette passeggeri ed è andato a schiantarsi contro una palina: “Ho avuto un colpo di sonno - si è giustificato - che devo fa?”.

Il secondo episodio venerdì mattina, giornata di sciopero dei trasporti: decine di persone sono rimaste chiuse dentro la stazione Cornelia quando gli operatori di stazione, aderendo alla protesta, hanno chiuso i cancelli. Nella video denuncia dell’ex assessora ai Trasporti della giunta Raggi, Linda Meleo, si vedono i passeggeri dietro le grate, furibondi, attendere l’intervento: “Un sequestro di persona”, è stata l’accusa rivolta ad Atac, che si è scusata.