Autista Atac sorpreso a giocare con lo smartphone mentre guidava l'autobus

Non uno, ma ben due telefoni alla guida: uno posizionato tra il volante e il cruscotto, l’altro tenuto in mano e usato per giocare. Ancora un autista dell’Atac sorpreso a utilizzare lo smartphone mentre è in servizio, questa volta su un bus della linea 775.

A segnalare (e immortalare) l’accaduto è stato un passeggero, che ha riferito che domenica sera è salito su un autobus in piazza della Radio, direzione Nazzani, e ha visto che l’autista “era distratto - racconta - ho guardato meglio e ho visto che stava con il cellulare, ma questa volta penso si sia superato ogni limite, stava giocando con qualche applicazione”.

Il passeggero ha deciso di fotografare la scena per segnalarla anche ad Atac. Che in questi casi, solitamente, con targa e numero di vettura procede a identificare l’autista responsabile del comportamento scorretto e adotta i provvedimenti disciplinari previsti, che possono culminare nella sospensione dal servizio.

I precedenti

È successo, per esempio, all’autista che a maggio aveva fermato il mezzo durante la corsa per comprare un cornetto, e ancora ad aprile per il conducente sorpreso alla guida sulla Nomentana con lo smartphone in mano, o ancora a quello che a febbraio è stato immortalato mentre fumava al volante. Nel dicembre scorso un altro conducente era stato sospeso senza stipendio dopo essere stato coinvolto in una lite per viabilità, a novembre era toccato a un autista sorpreso alla guida mentre grattava un “Gratta e Vinci”, a ottobre altra sospensione per un autista che aveva guardato un film.