Si picchiano sul tram, il conducente Atac li fa scendere e viene pestato a sangue

Ancora un dipendente Atac aggredito. Ancora un atto di violenza contro chi guida i mezzi pubblici. Dopo il caso di una conducente presa per i capelli, un nuovo episodio.

Questa volta vittima è stato un uomo di 43 anni, che stava guidando il tram 14. Erano quattro e 50 del mattino dello scorso 27 maggio e il mezzo stava per iniziare la sua corsa, la prima della giornata. Tra viale Palmiro Togliatti con via Ostuni quando due uomini hanno iniziato a picchiarsi a bordo del tram.

Il conducente Atac a quel punto li ha fatti scendere per continuare la corsa. I due, che durante il parapiglia hanno rotto anche un finestrino dell'autobus, una volta scesi dal mezzo hanno aggredito l'autista a calci e pugni. Poi gli autori dell'aggressione sono fuggiti e di loro si sono perse le tracce. Sul posto la polizia e il personale del 118. Il dipendente Atac è stato portato al pronto soccorso in codice giallo, non è in gravi condizioni.