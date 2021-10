Passeggero litiga con conducente Atac durante la corsa, arrivati al capolinea lo prende a pugni

Sul posto gli agenti della questura e una ambulanza del 118. Il conducente ferito è stato portato in ospedale, non è in gravi condizioni

Prima la discussione, poi l'aggressione. Violenta, con una serie di pugni al volto. Vittima del pestaggio un conducente dell'Atac della linea 82. È quanto successo nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, al capolinea dei bus in piazza dei Cinquecento. L'autista, un uomo di 43anni, stava portando l'autobus quando - per motivi da chiarire - ha discusso con un passeggero, un uomo di 55 anni.

La lite, animata, è poi esplosa al capolinea dove il 55enne ha aggredito il dipendente Atac con una serie di pugni. Il conducente, ferito, è stato portato in codice giallo all'Umberto I. Non è in gravi condizioni. Sul posto, gli agenti del polizia di Stato che hanno identificato l'aggressore, indagato per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

È l'ennesimo episodio ai danni degli autisti dell'azienda di trasporto pubblico di Roma. L'ultimo episodio ad inizio mese, i più cruenti invece quelli di Castelverde dove - in due occasioni - autisti Atac sono stati rapinati da due uomini armati al capolinea dei bus.