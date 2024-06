Roma, ausiliario aggredito da tre tassisti: li aveva multati

Un ausiliario di Roma Servizi per la Mobilità è stato aggredito da tre tassisti, in viale Vaticano, nel pomeriggio di martedì 25 giugno. Il lavoratore era in servizio presso lo stallo dei bus turistici, luogo dove si erano già verificati episodi simili, quando i tre uomini lo hanno preso di mira dopo i verbali redatti ai loro veicoli per sosta irregolare.

Mentre l'ausiliario si allontanava, i conducenti lo hanno minacciato e poi strattonato prendendo a calci e pugni l'auto di servizio. L'ausiliario ha presentato denuncia alle forze dell'ordine nei confronti degli aggressori che saranno identificati attraverso le targhe dei veicoli. L'amministrazione comunale verificherà la possibilità di ritirare la licenza ai tassisti autori dell'episodio.