Aurelio: anziano accoltellato al culmine di una lite

Una lite per futili motivi. Un diverbio prima a parole, poi con le mani fino al coltello tirato fuori da uno dei due contendenti. Teatro dello scontro l'esterno di un centro d'accoglienza all'Aurelio, in via Diomede Marvasi, ritrovo dei senza fissa dimora in cerca di un pasto caldo.

Protagonisti dell'alterco un 44enne iracheno e un 78enne italiano. Alle 10.45 la chiamata alle forze dell'ordine. Giunti sul posto gli agenti del commissariato Aurelio e un equipaggio della sezione volanti hanno trovato riverso a terra l'anziano, con ferite all'addome e al collo. Immediato il trasporto all'ospedale Aurelia Hospital dove sono state riscontrate ferite superficiali. La vittima è stata comunque ricoverata.

Ricostruiti i fatti, anche grazie all'ausilio di testimoni, i poliziotti hanno tratto in arresto il 44enne che dovrà ora rispondere di tentato omicidio.