Crolla palo della linea telefonica a Ladispoli: chiusa l'Aurelia

Ancora non è chiaro se sia stato un incidente o l'usura, le telecamere sono al vaglio di Anas. Fatto sta che un palo della linea telefonica Telecom è stato trovato in strada sull'Aurelia, a Ladispoli, in corrispondenza del km 39. La strada è stata così chiusa dalle 8:40 del mattino di giovedì 9 dicembre.

Il traffico è deviaton direzione Roma, con uscita obbligatoria al km 40.7 (Ladispoli Nord), mentre in direzione Civitavecchia, con uscita al km 37.1 (Ladispoli Sud). Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.