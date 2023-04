Si rompe una conduttura: allagata via Aurelia. Chiusa la strada

Un guasto alla conduttura, una tubatura che si rompe. Poi l'allagamento, con un lago d'acqua che ha invaso la strada nel volgere di breve, con inevitabile chiusura della via. Succede sulla via Aurelia, in zona Gregorio VII - Villa Carpegna. Il guasto intorno alle 4:00 di venerdì 7 aprile.

La tubatura è scoppiata all'altezza dell'incrocio fra la via Aurelia a via Madonna del Riposo. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del gruppo XIII della polizia locale di Roma Capitale che hanno richiesto l'intervento ai tecnici Acea.

Al fine di consentire l'intervento di ripristino del guasto, il tratto di via Aurelia allagato è stato chiuso dal civico 325 al civico 301 (prossimità via della Madonna del Riposo) con il traffico deviato sulla corsia preferenziale - aperta ai privati - all'altezza di via Ludovico Altieri.