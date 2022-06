Tornano i turisti a Roma, più controlli al Colosseo: stretta di questura e prefettura su saltafila e abusivi

Stretta su saltafila e abusivi al Colosseo. Con il ritorno dei turisti a Roma, la prefettura e la questura hanno deciso, al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, un pugno duro per dare un freno all'illegalità in una della aree più frequentate al mondo. Polizia, carabinieri, militari della guardia di finanza e uomini della polizia locale di Roma Capitale alzeranno l'allerta nella zona del Colosseo e dei Fori Imperiali.

Così, dopo una dettagliata attività di valutazione nel tavolo tecnico successivo al comitato il prefettura, il questore di Roma ha emanato una ordinanza che implementerà il servizio di sicurezza e controllo nell'area del parco archeologico, che si va ad aggiungere al servizio già in atto.

In particolare, all'interno dell'area sono stati individuati alcuni punti sensibili tra il Colosseo e i Fori Imperiali, caratterizzati da una particolare presenza di fenomeni illeciti e che nell'arco dell'intera giornata, saranno presidiati da tutte le forze dell'ordine.

Nella giornata di ieri, durante i controlli, gli agenti della polizia di stato e della polizia locale di Roma Capitale, hanno effettuato oltre 100 sequestri di oggetti vari tra cui bottigliette d'acqua, cappellini, ombrellini estivi e powerbank, tutti venduti illegalmente da ambulanti abusivi, poi sanzionati. I carabinieri, invece, hanno elevato multe per 78mila euro.