Raggirano anziani per 69 mila euro e fanno i video, le vittime delle truffe

Hanno truffato due anziane riprendendo il tutto con lo smartphone, video che di fatto hanno incastrato un uomo e gli sono costati gli arresti domiciliari, emessi dal gip di Roma, su richiesta della procura. L'uomo, insieme ad persone in corso di identificazione, è accusato di diverse truffe aggravate a danni di anziani in Roma e Genzano Romano nel dicembre scorso.

A inizio gennaio l'indagato era stato fermato a Viterbo. Una volta in Commissariato, l'uomo è stato pizzicato mentre tentava di cancellare alcuni contenuti sul suo telefono proprio di fronte ai poliziotti della Squadra Mobile che, quindi, glielo hanno sequestrato. In quei giorni erano state segnalate diverse truffe ad anziani nella provincia di Viterbo, sia consumate che in forma di tentativo. Così sulla base dei precedenti di polizia del soggetto, gli agenti hanno intuito che il fermato fosse in qualche modo riconducibile a tali fatti.

Infatti da una prima rapida analisi sul telefono sequestrato emergevano alcuni video di truffe ad anziani a Roma. Filmati girati dall'odierno arrestato in una delle abitazioni delle vittime e poi in auto con la conta della refurtiva. Così, in seguito di ulteriori indagini, gli agenti della squadra mobile di Viterbo sono riusciti a ricostruire almeno due truffe ad anziani commesse a Roma e a Genzano Romano nel dicembre scorso.

Entrambe le truffe, con la consueta tecnica del "finto nipote", ai danni di due donne anziane, avevano come risultato un bottino totale di circa 54.000 euro in contanti e di monili in oro per un valore di circa 15.000 euro. Stamattina i poliziotti della squadra mobile di Viterbo si sono recati a Napoli, sottoponendo agli arresti domiciliari l'indagato.