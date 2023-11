Vandali alla scuola del Torrino. Strappati i nomi delle vittime di femminicidio dal portone d'ingresso

Le bambine e i bambini dell'istituto comprensivo "Matteo Ricci" nelle scorse settimane avevano realizzato un'opera contro la violenza di genere, in previsione della giornata dedicata del 25 novembre. Ignoti, nella notte tra domenica 26 e lunedì 27, hanno pensato bene di devastarla, strappandola e poi ricoprendo i resti con la spazzatura. La denuncia, partita dalla dirigenza scolastica, è stata ripresa dal IX municipio e anche dal Campidoglio, con l'assessora alle pari opportunità Monica Lucarelli che ha condannato l'atto di vandalismo: "E' un attacco a tutte noi".

Vandali contro l'opera sulla violenza di genere

I nomi delle 105 donne vittime di femminicidio nel corso del 2023 impressi su una serie di cartoncini bianchi, messi a formare un gigantesco NO!, sulla vetrata dell'ingresso principale dell'istituto comprensivo "Matteo Ricci" di piazza Cina al Torrino. Un lavoro fatto dalla comunità scolastica, in previsione del 25 novembre, giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Evidentemente, però, a qualcuno non è piaciuta l'idea. Infatti la scorsa notte, tra il 26 e il 27 novembre, qualcuno ha strappato via tutto il lavoro, lasciandone a terra i resti e ricoprendoli di spazzatura. E secondo quanto raccolto da RomaToday, si sarebbero anche introdotti dal retro dell'edificio.

La condanna del IX municipio

"L'intera comunità scolastica è scossa dal grave atto vandalico - commentano la presidente del IX Titti Di Salvo e l'assessora alla scuola Paola Angelucci -. Dopo una settimana di attività e riflessioni i ragazzi avevano scritto un grande e simbolico No alla violenza, con i nomi delle 105 donne uccise dall'inizio dell'anno e piantato un ciclamino rosso come gesto di cura e in ricordo delle vittime. Sono state ritrovate a terra anche una spranga e un'asta molto lunga". "Proprio in un momento in cui la voce delle donne, e di tutti, si sta alzando forte - proseguono - l'atto vandalico è un segno di reazione frustrata che respingiamo con forza. Siamo vicine e solidali con la scuola vittima di questo sopruso".

Lucarelli: "Attacco a tutte noi"

Solo tre giorni fa la scuola aveva pubblicato sul suo canale Youtube un video nel quale veniva raccontata l'attività svolta da bambine e bambini per sensibilizzare la comunità sulla violenza di genere. In poche ore è stato tutto infangato dall'azione di ignoti, che non è passata inosservata. Anche dal Campidoglio si è levata una voce, quella dell'assessora alle pari opportunità: "Condanno con forza l’atto di vandalismo che ha subito l’Istituto Comprensivo Matteo Ricci - le parole di Monica Lucarelli -. È un attacco a tutte noi. L'atto vandalico, che ha devastato l’opera dei bambini della scuola per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, mi lascia senza parole. Un atto di teppismo inaccettabile e uno sfregio alla memoria di quelle donne che sono state uccise da chi diceva di amarle". Per Lucarelli "episodi del genere devono suscitare in noi tutti una profonda riflessione su quanto ancora siamo lontani dalla parità e quanta strada dobbiamo ancora fare affinché sia condivisa una cultura del rispetto verso l’altro".