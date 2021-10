San Basilio, atto intimidatorio contro la palestra di Don Coluccia

Secondo atto intimidatorio nella palestra delle 'Fiamme Oro', del quartiere San Basilio già teatro di un episodio analogo ad inizio settembre. I locali comunali stanno per essere riqualificati per accogliere un progetto sociale che la giunta dell'ex sindaca Virginia Raggi ha costruito insieme a don Antonio Coluccia in accordo con Fiamme Oro rivolto ai giovani del quartiere. Ribattezzato anche 'palestra della legalità', lo spazio di via Tranfo è stato presentato nell'agosto dello scorso anno.

In due mesi, due gli atti indimidatori denunciati dal prete coraggio che combatte lo spaccio nel quartiere. L'ultimo episodio, stando alla denuncia del religioso, si è verificato il 27 ottobre in via Tranfo. Ignoti, hanno danneggiato il muro laterale per impedire l'apertura della saracinesca e lasciato a terra un disegno con due occhi come monete e un tappo come bocca. Un atto di "intimidazione", secondo Don Coluccia, fondatore dell'Opera Don Giustino.

"Hanno incastonato un un disegno con il cemento rapido, due occhi con una moneta da un euro, una da 50 centesimi e un tappo come bocca. Come a dire 'muto devi stare'. Noi andiamo avanti. Non si arretra", ha detto Don Coluccia a RomaToday.

L'episodio è avvenuto alla vigilia della visita della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, accompagnata dal presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli. I due oggi visiteranno i locali e gli spazi sportivi del quartiere di San Basilio a Roma, incontrando don Antonio Coluccia e i tanti volontari che, assieme a lui, si occupano di sport nella zona. L'incontro, già programmato da tempo, vuole essere anche una testimonianza di vicinanza e solidarietà alla luce delle intimidazioni e del tentativo di scasso subito dalla struttura sportiva.

"Abbiamo firmato una convenzione tra Roma Capitale e le Fiamme Oro della polizia. Ora bisogna finire i lavori e mettere a norma i locali, ma c'è bisogno di soldi. È stato fatto tanto ma bisogna continuare a lavorare", ha aggiunto il parroco.

A mostrare solidarietà a Don Coluccia, anche il Sindaco Gualtieri che ha chiamato ieri sera il parroco per testimoniargli il suo pieno sostegno e quello di tutta la città, dopo l'ennesima intimidazione subita. Il Sindaco ha ribadito che l'Amministrazione capitolina sarà sempre al suo fianco, in prima linea, per la difesa della legalità e contro la criminalità organizzata.