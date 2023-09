Attivisti del clima di Ultima Generazione bloccati a Roma: avevano catene e buste di fango

Avevano striscioni e catene. Cinque ragazzi, attivisti del clima, sono stati bloccati dalla polizia e denunciati all'autorità giudiziaria con l'accusa di porto d'armi od oggetti atti a offendere. I giovani - appartenenti ai gruppi Extinction Rebellion, Ultima Generazione e al movimento animalista -, sono stati fermati su via dei Cerchi, al centro di Roma, mentre si stavano dirigendo probabilmente verso la sede della Fao.

Avevano catene, appunto, ma anche lucchetti, due buste di fango e uno striscione. Tutto il materiale è stato poi sequestrato. Per coloro che non sono residenti nel comune di Roma verrà adottato anche il provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno.

Secondo quanto appreso non è escluso che i cinque fossero pronti a mettere in atto un blitz alla sede della Fao che è poco distante da dove sono stati fermati e dove oggi è in programma la prima conferenza globale sulla trasformazione sostenibile del bestiame