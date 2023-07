Gli attivisti del clima tornano a bloccare una strada di Roma, ma il blitz sull'Ostiense è un flop

Una protesta durata pochi minuti. Questa volta il blitz degli attivisti per il clima di Ultima Generazione è stato un flop. Cinque giovani "armati" con il solito striscione per dire "stop" all'utilizzo del fossile si sono seduti in via Ostiense all'altezza del civico 31. In molti hanno notato la scena e li hanno fotografati.

Tra loro anche Alessandro Giannini, lettore di RomaToday: "I vigili sono arrivati e loro se ne sono andati via subito". Il gruppo ha bloccato il traffico come di consueto. Sul posto però in pochi minuti è attivata una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale, già in zona per il controllo del territorio, che ha fatto disperdere gli attivisti.