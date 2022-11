Blitz al Colosseo degli attivisti del clima, la polizia interviene e libera la strada

Nuovo blitz degli attivisti del clima di Ultima Generazione a Roma. Oggi, venerdì 11 novembre, cinque tra ragazze e ragazzi si sono seduti tra piazza del Colosseo e via Nicola Salvi, bloccando il traffico. I manifestanti si sono seduti sull'asfalto strotolando uno striscione con scritto "no gas e no carbone". Allertati, sul posto sono giunti i poliziotti.

Tre le volanti intervenute. I cinque attivisti sono stati fatti alzare, portati in commissariato e identificati. La protesta è durata dalle 12 alle 12:40 davanti agli occhi dei romani e dei turisti che passeggiavano nella zona del Colosseo. Un copione assodato, che si è ripetuto anche ieri sul grande raccordo anulare con i manifestanti che alle 8:00 sono arrivati sulla carreggiata interna dell'A90. Seduti in terra all'altezza dell'uscita 8 hanno quindi srotolato due striscioni: uno con lo slogan "No gas e no carbone" e l'altro con scritto "Unisciti a noi".

''Di collasso socio-climatico dovremmo parlare e sentire parlare quotidianamente, in strada, in televisione, sui giornali, al lavoro - ha detto Alice, durante il blocco - É la crisi più grave mai vissuta dall'uomo e dal nostro pianeta. La causa è l'azione antropica sull'aumento delle emissioni di gas climalteranti e i responsabili sono coloro che perseverano finanziando, estraendo e bruciando combustibili fossili. Basta indifferenza e basta bugie. Bisogna dire la verità e agire adesso!'.

Lo scorso venerdì 4 novembre, invece, dopo l'ennesimo fermo del traffico sulla tangenziale, quattro attiviste lanciarono una zuppa di verdure contro la teca dove è esposto uno dei quadri di Van Gogh alla mostra in atto a Palazzo Bonaparte. Blitz al museo in relazione al quale la procura di Roma ha aperto l'ennesimo fascicolo d'indagine, con le ambientaliste che rischiano una multa salata ed una condanna da 2 a 5 anni.