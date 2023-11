Violenza sulle donne, blitz di Non una di Meno in Rai: 5 attiviste in commissariato

Blitz di Non una Di Meno nella sede Rai di viale Mazzini nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. "Nostro il dolore vostro lo share", la scritta abbozzata dalle attiviste all'ingresso. E uno striscione tra le mani con scritto "vergogna".

Intorno alle 9.30 un gruppo di circa dieci persone si è così riunito davanti alla Rai puntando il dito contro la "violenza mediatica" portata avanti dall'azienda. Dopo poco le donne sono state fermate dalle forze dell'ordine.

"Cinque attiviste di Non Una di Meno sono state fermate e portate in commissariato nel corso di un'azione dimostrativa davanti la sede Rai di Viale Mazzini a Roma. L'azione aveva l'intento di denunciare la vittimizzazione secondaria che la narrazione giornalistica esercita su chi subisce violenza di genere", hanno denunciato.



"Oggi 25 novembre, nel giorno della grande manifestazione nazionale di Non Una di Meno che partirà alle 14 da Circo Massimo, manifestare contro la violenza viene sanzionato e impedito - sottolineano". Le attiviste sono state poi lasciate libere.