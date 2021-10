Le liti durante il lockdown, poi le violenze e le persecuzioni alle loro ex: due uomini in manette

Il rapporto coniugale si complica durante il periodo di lockdown, i due si lasciano ma lui continua a perseguitare l’ex moglie sui social. La convivenza diventa difficile anche in un’altra storia: in questo caso lui si reca a casa dell’ex moglie e assume condotte violente. I protagonisti sono due uomini, raggiunti entrambi da misure restrittive grazie a un lavoro di indagine portato avanti dagli agenti del VII Distretto San Giovanni.

Le prime difficoltà nel lockdown poi la violenza

Impegnati nell’attività di contrasto dei reati di genere, gli agenti hanno dato esecuzione, in questi giorni, a due distinte ordinanze di custodia cautelare, in carcere e ai domiciliari, a carico di 2 uomini ritenuti gravemente indiziati di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente e dell’ex coniuge. In entrambi i casi le difficoltà relazionali si sono acuite durante i mesi del lockdown, nel corso dei quali è avvenuta dapprima l’interruzione della convivenza ed in seguito sono arrivati comportamenti violenti e persecutori nei confronti delle 2 vittime.

Le lo denuncia, lui la perseguita sui social

L’uomo, un 45enne, è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in aggravamento della misura del divieto di avvicinamento alla ex moglie, con la quale conviveva in zona San Giovanni. Dopo aver violato la misura l’uomo ha perseguitato la donna sui social network e con continue email. All’esito di una complessa indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma ha emesso una misura restrittiva a carico dell’uomo, sottoponendolo, così, agli arresti domiciliari.

Maltratta la ex convivente, interviene una volante

Il secondo uomo, già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex convivente, si è recato presso la sua abitazione con condotte violente, tanto da far richiedere l’intervento di una volante. La vittima aveva già presentato una dettagliata denuncia, nella quale raccontava delle violenze subite sia al termine della relazione che dopo. Per lui è stato richiesto l’aggravamento della misura, ritenuto necessario per interrompere le condotte violente del giovane e per tutelare la vittima dai continui maltrattamenti. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare a seguito della quale il giovane è stato associato presso il carcere di Regina Coeli.