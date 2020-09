Si abbassa i pantaloni e si masturba nell'area giochi davanti ai bambini

Ha cominciato a masturbarsi in un'area giochi piena di bambini, poi con ancora i pantaloni abbassati gli ha mostrato i propri organi genitali, davanti gli occhi attoniti dei genitori e dei loro figli. E' accaduto nei giardini pubblici di via Flaminia dove gli agenti della della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori, giunti in pochi istanti sul luogo della segnalazione, hanno arrestato un uomo di 35 anni.

Prima di accompagnarlo nell’ufficio di polizia, diretto da Anna Galdieri, i poliziotti, hanno ascoltato le testimonianze delle persone presenti, corredate da riprese video effettuate tramite smartphone e successivamente consegnate alle forze di Polizia in sede di denuncia.

L’uomo, successivamente identificato per un 35enne afgano, poco prima, verso le 18.00, presso i giardini pubblici della via Flaminia, nelle vicinanze di un’area giochi per bambini, si era calato i pantaloni ed aveva iniziato a masturbarsi. Ed in questo “stato” si è poi avvicinato ai bambini – numerosissimi, assieme ai genitori, in quel momento - cercando di attirare la loro attenzione e pronunciando frasi incomprensibili.

Accompagnato dagli agenti in commissariato, durante le indagini si è appurato che il maniaco, già conosciuto alle forze dell’ordine, oltre ad annoverare molteplici alias, è risultato avere a suo carico un ordine di carcerazione dovendo espiare una pena di oltre 2 anni.

L’uomo è stato infine arrestato per atti osceni aggravati e corruzione di minorenne.