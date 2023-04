Paura all'aeroporto dell'Urbe, aeromobile effettua atterraggio di emergenza

Paura a Roma per un atterraggio di emergenza per un aeromobile. È quanto avvenuto lo scorso tredici aprile all'aeroporto dell'Urbe. La notizia è stata resa nota solamente oggi, come apprende RomaToday, dopo che sui social è stato condiviso un video.

Secondo quanto si apprende da fonti Enav, l'aeromobile è atterrato senza l'ausilio del carrello anteriore, terminando quindi l'atterraggio poggiando sulla fusoliera, in gergo detto "belly landing". Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e il 118. Non risultano conseguenze per gli occupanti.