Attacco Hacker alla Siae, dati sul Dark Web: indaga la Procura. Chiesto riscatto da 10mila euro ai cantanti

Oltre 5.200 file, per un totale di 1,95 gigabyte di dati, fra quelli sottratti nell'attacco hacker alla Siae, sono finiti nelle ultime ore sul 'dark web'. Si tratta di dati rubati dagli hacker tra cui i dati sensibili degli artisti, ad alcuni dei quali stanno arrivando anche in queste ore richieste via sms di pagamento: un 'riscatto' di diverse migliaia di euro a testa, circa 10mila.

"Benvenuto nel Darkweb, abbiamo tutte le informazioni, numero di telefono indirizzo, Iban se non vuoi che non vengano rese pubbliche paga tramite BTC - bitcoin, ndr - al seguente indirizzo 10.000 euro entro e non oltre il giorno 22", si legge nel testo dell'sms arrivato agli artisti. Nella schermata compare anche un link.



Sull'attacco sono in corso le indagini della Polizia postale, coordinate dai pm della Procura di Roma che hanno aperto un fascicolo per tentata estorsione e accesso abusivo. A supportare gli investigatori italiani nelle indagini ci sarà anche Europol. Secondo quanto emerso finora l'attacco sarebbe partito da un Ip russo.



Il Garante per la protezione dei dati personali, nel frattempo, ha aperto un'istruttoria. L'agenzia, in una nota, ha spiegato la sua posizione: "Siae sulla base delle evidenze ad oggi raccolte, informa i propri associati, mandanti, dipendenti, utilizzatori del repertorio che un gruppo criminale ha effettuato la copia di taluni file presenti nel sistema documentale della Società, prevalentemente file pdf. Non appena avuta notizia dell'accesso fraudolento al proprio sistema documentale, è intervenuta bloccando l'utenza che operava a danno della Società e dei soggetti interessati dalla violazione".



E' quanto si legge in una nota della Siae. Ed aggiunge: "sono state messe in atto, inoltre, altre misure rafforzative di sicurezza con il coinvolgimento di primarie società di Cyber Security come Feedback e da domani anche Leonardo, azienda di assoluto livello e di indiscussa capacità nella gestione degli incidenti di sicurezza, delle attività di recovery e protezione, in grado di affiancare Siae nel fronteggiare la particolare capacità criminale degli aggressori, già noti alle forze dell'ordine".



"Siae - si legge ancora nella nota - ha altresì depositato denuncia presso la Polizia Postale e reso notifica di violazione al Garante per la protezione dei dati personali". La Società sottolinea con fermezza che produrrà ogni sforzo per perseguire i responsabili. Siae sta infine proseguendo nella valutazione degli effetti dell'accesso subìto. Sempre nella nota Siae ricorda i file "interessati dall'aggressione". Si tratta dei dati anagrafici, dei dati di contatto (mail, numeri telefonici), dei dati bancari (Iban), dei dati riportati su documenti di identità, dei dati riportati sui moduli di adesione a Siae relativi prevalentemente agli anni 2019 e 2020. "Tutti gli interessati - annuncia ancora la nota - riceveranno puntuale informazione sugli specifici dati che li riguardano non appena Siae avrà terminato l'analisi del contenuto di tutti i singoli file, fornendo puntuale indicazione dei dati illecitamente carpiti che li riguardino".