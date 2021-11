Trasforma associazione culturale in locale e organizza festa per 150 persone senza permessi

Aveva pensato bene di aprire un locale all'interno di una Associazione Culturale ad Ardea, nonostante non avesse permessi organizzando una serata con 150 persone. A scoprirlo gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa della Questura.

Nessuno dei presenti però è risultato associato e/o iscritto all'associazione ed, inoltre, il presidente non è stato in grado di fornire documenti sulla somministrazione di bevande, né alcun contratto di lavoro stipulato con il personale trovato a lavorare all'atto delle verifiche. L'uomo, italiano di 51 anni, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per apertura abusiva di pubblico spettacolo e frode in commercio in quanto somministrava alimenti congelati contrariamente a quanto indicato nel menù.

Contestato anche il fatto che all'interno del locale, allestito per sala da ballo, si suonava e si ballava senza che vi fosse la prevista autorizzazione, e si procedeva alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nonostante non ci fosse la necessaria autorizzazione. Ravvisata, inoltre, la mancata tracciabilità degli alimenti. Sanzioni per un totale di 6382 euro. Sequestrati circa 20 chili di carne e pesce congelato. Personale della Siae presente sul posto ha sanzionato il titolare anche per la violazione del copyright e del diritto d'autore.