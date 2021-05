In piazza durante il coprifuoco e senza mascherine, l'assembramento sciolto dalla polizia locale

Era da poco passata la mezzanotte, quando una pattuglia della Polizia Locale, del I Gruppo "ex Trevi", nel corso dell' attività di pattugliamento, ha notato un gruppo composto di una decina di persone sulla piazza di Santa Maria Maggiore: oltre alle sanzioni per inosservanza delle disposizioni previste per il contenimento del contagio, un uomo di 57 anni è stato anche denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L'intervento è scaturito nell'ambito del piano di controlli predisposto dalla Polizia Locale di Roma Capitale per questo fine settimana, con servizi mirati a verificare il rispetto delle misure per la tutela della salute collettiva. Gli agenti , diretti dalla Dottoressa Donatelle Scafati, hanno identificato le persone presenti che, trovate prive di mascherine, sono state richiamate ad indossare i dispositivi di protezione. A seguito del loro rifiuto, è scattata la sanzione prevista.

Nei loro confronti si è proceduto anche con la contestazione per l'inosservanza del divieto di spostamento, avvenuto senza giustificato motivo, in vigore dopo le ore 22.00. Un cittadino, 57enne nato in America ma residente a Roma, presunto organizzatore del raduno, è stato denunciato per aver opposto resistenza durante il controllo.