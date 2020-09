Assembramenti fuori e mancato rispetto delle norme all'interno: chiusi 2 locali

Proseguono i controlli dei Carabinieri di Roma nei luoghi della movida, finalizzati alla prevenzione di eventuali fenomeni di illegalità e di degrado e alla verifica del rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa “anti-Covid”.

I militari della Compagnia Roma Trastevere, nella notte, hanno passato al setaccio le vie e le piazze dello storico quartiere, cuore pulsante della movida della Capitale: in via della Scala, i Carabinieri hanno documentato assembramenti sia all’interno che all’esterno di un pub. All’atto del controllo, inoltre, l’attività è risultata inottemperante alle misure previste dal protocollo “anti-Covid”, motivo per cui nei confronti del gestore è stata elevata una sanzione amministrativa di 400 euro e l’attività è stata chiusa per 3 giorni.

Nell’ambito delle attività di controllo sono state identificate complessivamente 185 persone.

Analoghi controlli sono scattati nella zona di piazza Istria dove i Carabinieri della Stazione Roma viale Eritrea hanno notato un assembramento di fronte ad un bar. Il gestore è stato sanzionato per 280 euro per la mancata regolamentazione dell’afflusso nell’area di vendita e il locale è stato chiuso per 2 giorni.

Identificate e sanzionate anche 8 persone per il mancato distanziamento sociale.