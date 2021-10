Oltre 100 persone assembrate dentro l'enoteca, locale chiuso dai carabinieri

Oltre cento persone assembrate nell'enoteca senza rispettare il distanziamento sociale per fronteggiare la diffusione del Coronavirus. Sono stati i carabinieri della Compagnia Roma Parioli, venerdì notte, nell'ambito dei quotidiani servizi pianificati per la verifica del rispetto della normativa anti-Covid ad intervenire in una enoteca del quartiere Salario.

Nel locale, i militari hanno riscontrato la presenza di oltre 100 persone, un afflusso tale da creare un distanziamento sociale inferiore al metro. Per il titolare è scattata la sanzione di 400 euro per l'inottemperanza agli obblighi degli esercenti, in merito alle disposizioni per il contenimento del Covid-19. Applicata anche la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per 5 giorni.