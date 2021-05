Assembramenti, droga e musica ad alto volume: 46 multati per "party illegali" a Roma

La polizia è intervenuta in tre diverse situazioni. In via di Settebagni, assembrati 30 giovani di cui alcune nascondevano anche della droga

Assembramenti, alcol, droga e musica ad alto volume. Sabato di controlli della polizia di Stato a Roma con ben 46 persone multate per aver ignorato le norme anti Covid. In via di Settebagni è andato in scena un party illegale, senza distanziamenti e mascherine, con 30 partecipanti che hanno ballato con musica ad alto volume, che aveva attirato l'attenzione del vicinato.

Multati, alcuni di loro sono stati trovati anche in possesso di droga. Altre 5 persone sono finite nei guai per una festa clandestina in una casa vacanze, nove invece sono state multate per un party abusivo in un appartamento.