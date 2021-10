Assembramenti al Money Transfer, multa e chiusura del locale

In sette assembrati in un locale di pochi metri quadrati. Questo quanto si sono trovati davanti i carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante impegnati nel controllo delle attitività commerciali e dei money transfer della zona dell'Esqulino.

In tale contesto, in un negozio nei pressi di via di San Vito, i miliari dell'Arma hanno riscontrato la presenza contemporanea di 7 persone, a fronte dell'esiguo spazio interno disponibile, in base al quale era consentito l’accesso di 2 persone alla volta, in violazione delle attuali disposizioni inerenti al distanziamento antiCovid-19.

I Carabinieri hanno sanzionato il titolare per l’importo di 280 euro e hanno disposto la chiusura dell’esercizio per 3 giorni. Elevata anche un’altra sanzione di 180 euro per la mancata esposizione della licenza di vendita.