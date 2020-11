Black Friday: controlli anti assembramento per le vie dello shopping, tre arresti per furto

Rischio assembramenti in questo Black Friday. A controllare la situazione i Carabinieri del Gruppo di Roma che hanno anche arrestato tre persone e ne hanno denunciata una quarta con l’accusa, a vario titolo, di furto aggravato e rapina.

I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo sono intervenuti, presso una profumeria in viale di Valle Aurelia, dove hanno arrestato un 27enne cubano, senza occupazione e con precedenti, per aver forzato le placche antitaccheggio di alcuni prodotti. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Con la stessa accusa, una 48enne moldava è stata denunciata a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni. La donna è entrata in un megastore in piazzale Appio e ha occultato diversi capi di abbigliamento in una borsa schermata. La refurtiva, del valore di 350 euro, è stata recuperata.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 48enne del Congo, senza fissa dimora, con l’accusa di rapina. L’uomo è stato bloccato subito dopo aver asportato diversi prodotti da un supermercato in via Pisino dove si era allontanato dopo aver spintonato violentemente un impiegato. Il 48enne è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza.

Nel corso dei controlli, transitando in largo Maresciallo Diaz, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato anche un 32enne romano sorpreso mentre tentava di rubare uno scooter in sosta dopo averne forzato il bloccasterzo. Il malvivente, nel tentativo di evitare l’arresto, ha colpito un Carabinieri al volto provocandogli una lieve contusione; dovrà rispondere di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.