Bottiglie e fumogeni contro la sede di Pro Vita: scontri con la polizia. Le attiviste: "Due ragazze ferite"

Lanci di bottiglie e fumogeni davanti alla sede di Pro Vita & Famiglia in viale Manzoni, durante il corteo di Non una di meno a Roma. Alcune attivisti e qualche manifestante hanno provato ad assaltare la sede che era presidiata dalle forze dell'ordine.

Lunghi momenti di tensione iniziati intorno alle 18.30 quando il camion in testa al corteo della marea fucsia contro la violenza sulle donne si è fermato davanti alla sede di Pro Vita. A quel punto le attiviste hanno lanciato fumogeni fucsia e hanno appeso un manifesto con scritto "Voi Pro Vita, noi Pro Vibra". A un certo punto, tra manifestanti e polizia sono iniziati alcuni scontri.

La denuncia di Pro Vita

Tra i primi a denunciare l'accaduto su "X" è stato Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita e Famiglia: "Quelli 'contro ogni violenza' stanno perpetrando una violenza inaudita contro la nostra sede di Pro Vita Famiglia. Stanno rompendo i vetri delle nostre vetrine, stanno dando fuoco alle serrande. Un odio cieco e una violenza furiosa. Chi non condanna è complice!!".

"Siamo profondamente scioccati e turbati dalla violenza inaudita di quanti oggi durante la manifestazione contro ogni violenza, svoltasi a Roma, hanno accerchiato e poi assaltato la nostra sede", ha aggiunto Coghe in un lungo post.

Siamo profondamente scioccati e turbati dalla violenza inaudita di quanti oggi durante la manifestazione contro ogni violenza, svoltasi a Roma, hanno accerchiato e poi assaltato la nostra sede.



— Jacopo Coghe (@jacopocoghe) November 25, 2023

"Noi picchiate"

Diversa la versione delle attiviste: "Le forze dell'ordine ci hanno preso a manganellate davanti alla sede di Pro Vita mentre facevano un'azione con fumogeni e scritte sul muro", raccontano alcune manifestanti del corteo di oggi a Roma contro la violenza sulle donne. "Due ragazze sono rimaste ferite - dice un'attivista - una al viso, che è stata portata in ospedale, l'altra alla testa".

Il commento di Salvini

Già in mattinata cinque di loro erano state portate in commissariato dopo una protesta davanti alla sede della Rai. Non sono mancate anche le polemiche politiche. "Se assaltano la sede della Cgil c'è (giustamente) indignazione nazionale. Se estremisti rossi assaltano la sede di una Onlus che aiuta e difende le famiglie, silenzio? La solidarietà mia, di tutta la Lega e di tutto il popolo italiano", ha detto Matteo Salvini.