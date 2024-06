Roma, assalto neonazista in un pub di San Lorenzo: denunciati tre giovani francesi

Con un martello rudimentale, di quelli fatti artigianalmente con un bastone e un sasso, un coltello e una decina di adesivi con richiami nazisti hanno assaltato il pub Sally Brown nel quartiere San Lorenzo, a Roma, in via degli Etruschi.Il gruppo ha forzato la porta e la serranda laterale lanciando anche una serie di bottiglie verso le vetrine. Il blitz è durato circa 15 minuti. La polizia di Stato intervenuta ha fermato tre persone, in via dei Volsci, con il volto travisato da passamontagna. Fuori dal locale sono stati ritrovati molti adesivi legati a un gruppo neonazista francese 'Defend Europe'. I due proprietari, illesi, sono riusciti a barricarsi dentro il locale, che stava chiudendo.

Chi sono i tre denunciati

I tre francesi fermati, due di 20 anni e uno di 21, farebbero parte del gruppo di ultra destra di Bordeaux chiamato 'La Bastide Bordelaise' e aderiscono, appunto, alla campagna 'Defend Europe', attivi per la "difesa" della razza ariana promuovendo richiamo alle esperienze nazi-fasciste europee.

Il pub Sally Brown è un noto punto di ritrovo dell'area radicale di sinistra a Roma. L'atto di intimidazione potrebbe innescare anche reazioni. Del caso è stata allertata anche la Digos della Capitale.

Il gruppo 'La Bastide Bordelaise'

Il gruppo 'La Bastide Bordelaise' nasce sulla sponda del fiume Garonna, a Bordeaux. Un movimento che nasce da una branca del 'Bordeaux Nationaliste', un movimento fascista sciolto a inizio 2023.

Il ministro degli Interni, Gérald Darmanin, che decise lo scioglimento del gruppo radicale di estrema destra aveva sottolineato che "promuoveva un'ideologia xenofoba, invita all'odio e alla violenza".

Subito dopo lo scioglimento, il movimento ha cambiato nome si è reinventato, ma ha proseguito con le aggressioni antifasciste, anche contro stranieri e omosessuali. Stessi militanti, stesse modalità d'azione violente, stessa dottrina.

I commenti

Sul caso, con una nota, è intervenuto il gruppo M5S alla Regione Lazio: "Quello che è avvenuto stanotte a Roma, nel quartiere San Lorenzo, è l'ennesima recrudescenza del clima che sta attraversando il Paese. Ciò che un tempo sembrava confinato al margine estremo della società ora si manifesta sempre più apertamente e il contesto di aggressività, violenza e squadrismo che si è infiltrato perfino nelle istituzioni più alte, come il nostro Parlamento, non contribuisce a marginalizzare questo fenomeno inquietante. È un campanello d'allarme che non possiamo ignorare, c'è bisogno di una risposta decisa e collettiva da parte delle istituzioni e della società civile, perché la crescita dei movimenti neonazisti rappresenta una sfida diretta ai valori di tolleranza e pluralismo su cui si fonda la nostra Costituzione".

La senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi aggiunge: "Quanto accaduto è gravissimo e preoccupante. Una aggressione squadrista a tutti gli effetti. Questo è il risultato del clima politico di odio nei confronti della democrazia. Chi vuole riscrivere la storia, chi offende ogni giorno i principi della nostra Costituzione, chi considera normale inneggiare alla Xmas e alzare le mani nelle aule parlamentari è il mandante morale di queste azioni e va fermato. Non permetteremo a nessuno di riportare indietro le lancette della storia agli anni più bui del Paese".

La consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia incalza: "È urgente che le istituzioni, a tutti i livelli, diano un segnale chiaro e forte contro questo clima di rigurgiti di estrema destra. Come Regione Lazio ad esempio abbiamo l'opportunità di dare un segnale chiaro inserendo nello statuto regionale i riferimenti ai valori dell'antifascismo e della resistenza, come previsto dalla mia proposta di legge depositata alla Pisana oltre un anno fa. Mi appello al presidente regionale Rocca e al presidente del consiglio Aurigemma e a tutte le forze di maggioranza affinché questa proposta di legge sia calendarizzata e approvata al più presto in consiglio regionale".