Roma, assalto alla Cgil: la Procura chiede 10 anni e 6 mesi per Fiore e Castellino

Dieci anni e sei mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, per il suo ex braccio destro e leader di 'Italia Libera', Giuliano Castellino e per l'ex Nar Luigi Aronica. Queste le richieste della pm Gianfederica Dito nel processo per l'assalto alla sede della Cgil avvenuta nel corso della manifestazione no green pass del 9 ottobre del 2021 per quelli che il sostituto procuratore ha definito ''registi e istigatori di tutte le fasi che hanno portato alla guerriglia urbana che ha stravolto il vivere civile nella Capitale''.

La procura ha chiesto inoltre la condanna a 9 anni e 6 mesi di reclusione per Pamela Testa, ex forzanuovista oggi in 'Italia Libera', a 9 anni per Luca Castellini, leader veronese di Forza Nuova, a 9 anni Lorenzo Franceschi, leader di Arezzo della formazione di estrema destra e a 9 anni Salvatore Lubrano, militante di Forza Nuova.

Ai sette imputati dopo l'inchiesta, coordinata da Michele Prestipino con la pm Dito, vengono contestati, a vario titolo, i reati di devastazione aggravata in concorso, quello, sempre in concorso, di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata e a Castellino, Fiore e per l'ex Nar Luigi Aronica anche il reato di istigazione a delinquere.

''Gli imputati nel corso del loro esame hanno provato a far passare la manifestazione del 9 ottobre 2021 come pacifica, festosa e gioiosa, ma l'istruttoria svolta ha fornito un quadro diametralmente opposto - ha sottolineato nel corso della requisitoria la pm Gianfederica Dito - alla luce delle univoche dichiarazioni delle forze dell'ordine e dell'enorme mole di video acquisiti sia dalle telecamere di videosorveglienza sia dai filmati presenti su fonti aperte. Quello che ci restituiscono i video e i testimoni sono fatti drammatici e cruenti, una situazione sfociata nel tragico epilogo nell'assalto alla sede della Cgil''.



I video, ha ribadito la pm Dito davanti ai giudici della Prima Sezione Penale del Tribunale di Roma, ''non lasciano dubbi su ciò che si è verificato a piazzale del Brasile dove i manifestanti sono riusciti a superare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine con violenza: una guerriglia urbana con attacchi alle forze di polizia. Arrivati alla sede del sindacato sono stati gli stessi operatori di polizia, pur essendo abituati alla gestione dell'ordine pubblica, a riferirci di 'una situazione mai vista' in cui loro stessi hanno avuto paura. È imbarazzante e surreale, invece, la versione fornita dagli imputati nel corso del loro esame, arrivati a parlare della volontà di fare un semplice sit in''.

Quello che e' successo, ha spiegato la pm ''ha comportato una falcidia di tutti i locali, una devastazione vasta e profonda come testimoniano le stime dei danni, una vera e propria distruzione verso un'istituzione costituzionalmente rilevante. Noi non possiamo dimenticare che quel 9 ottobre la città è stata messa a ferro e fuoco da questi sconsiderati''.