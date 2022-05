Assalto alla Cgil, il leader di Forza Nuova Castellino e l'ex Nar Aronica sono stati scarcerati

Sono stati scarcerati da Rebibbia, dove erano detenuti dopo l'assalto alla sede della Cgil, il leader della sezione romana di Forza Nuova, Giuliano Castellino, e l'ex Nar Luigi Aronica.

Il tribunale di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per i due, finiti in carcere lo scorso ottobre, insieme a Roberto Fiore, storico capo di Forza Nuova, dopo all'assalto in Corso d'Italia, nel corso della manifestazione contro i vaccini e il green pass. Anche per Fiore, lo scorso 29 aprile, erano stati disposti i domiciliari.

I tre sono sotto processo davanti alla prima sezione penale del tribunale di Roma insieme ad altri accusati, a vario titolo e a seconda delle posizioni, di devastazione aggravata in concorso, di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata: a Castellino, Fiore e all'ex Nar viene contestato anche il reato di istigazione a delinquere. Nei confronti di Castellino, Fiore e Aronica viene contestato il reato di istigazione a delinquere, oltre i reati di devastazione aggravata in concorso e di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata, sempre in concorso.