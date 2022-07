Assalto alla Cgil, prime 6 condanne. Fiore e Castellino tornano liberi

Sei condanne comprese tra i 6 e i 4 anni e mezzo: questa la prima sentenza, in rito abbreviato, per l'assalto alla sede della Cgil avvenuto nel corso della manifestazione no green pass lo scorso 9 ottobre a Roma. Il gup della Capitale ha condannato tra gli altri a 6 anni Fabio Corradetti, figlio della compagna di Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, già a processo con rito ordinario per lo stesso fatto.

Condanna a 6 anni anche per Massimiliano Ursino, leader palermitano di Forza Nuova. Nei confronti degli imputati, accusati di devastazione e resistenza, il giudice ha accolto l'impianto accusatorio della pm Gianfederica Dito.



Davanti al tribunale ordinario intanto prosegue il processo in rito ordinario che vede imputati tra gli altri i leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore: questi, oltre a devastazione aggravata in concorso e resistenza, sono accusati anche di istigazione a delinquere. Proprio Castellino e Fiore, sono tornati in libertà in attesa del processo (per loro cadono gli arresti domiciliari e resta la misura dell'obbligo di firma).