Torrino, maltrattamenti in un asilo: 3 condanne e due maestre a giudizio

Tre maestre condannate e due rinviate a giudizio per la vicenda dei maltrattamenti in un asilo comunale nel quartiere del Torrino che aveva portato nel 2018 alla misura cautelare della sospensione dall'insegnamento e del divieto di avvicinamento alle abitazioni ed ai luoghi frequentati dai bambini di 5 maestre di età compresa tra 51 e 65 anni.

Il gup di Roma ha condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi tre maestre e rinviato a giudizio le altre due, per le quali il processo inizierà il 22 febbraio. Le maestre oggi presenti in aula, di età compresa tra 51 e 65 anni, hanno rifiutando qualsiasi commento. A far partire le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Eur e della Stazione Torrino Nord, erano state le denunce dei genitori che avevano notato atteggiamenti e comportamenti dei piccoli.

Le denunce erano giunte ai carabinieri di zona nel mese di marzo del 2018. I genitori avevano raccontato ai militari quanto dicevano i loro figli al ritorno da scuola. Accuse specifiche fatte dai piccoli che riportavano anche i nomi di alcune maestre che, a loro dire, li avrebbero "picchiati" ("dato le tottò", secondo quanto raccontato ai genitori ndr).

I militari dell'Arma inizierono così le indagini accertando, anche attraverso un sistema di intercettazione ambientale audio-video installato nell'aula, come le mestre, con condotte "anche omissive maltrattavano abitualmente i minori con vessazioni psicologiche e fisiche altamente mortificanti". Si leggeva nella nota dei Carabinieri.

"Abbiamo riscontrato come le maestre prendevano a schiaffi, strattonavano e tiravano per i capelli i piccoli", spiegò a RomaToday il Capitano Marco De Chirico, Comandante della Compagnia Eur dei Carabinieri. "I bambini, vittime delle percosse, si rifiutavano di andare a scuola visto il clima di tensione che si era creato e certamente incompatibile con le finalità educative".