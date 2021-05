San Paolo, l'asilo abbandonato diventa una piazza di spaccio

Palloncini in lattice usati per il confezionamento della droga. Lo spacciatore, un ragazzo di 26 anni, ha anche aggredito i poliziotti ferendone uno

Avevano di fatto occupato l'asilo La Filastrocca in largo Leonardo Da Vinci, ormai abbandonato da anni e rimasto chiuso nonostante le proteste di genitori e residenti, nella "loro" piazza dello spaccio. Un giro di droga che, grazie ad alcune segnalazioni anonime, è stato esaminato dagli agenti del commissariato Colombo che, durante una indagine, hanno individuato due uomini di nazionalità tunisina incamminarsi a piedi lungo il perimetro della scuola facendo partire il blitz.

Un 26enne, il più magro ed agile della coppia di malviventi, ha scavalcato la recinzione dell'ex asilo mentre il complice è rimasto all'esterno, facendo da "palo". Poco dopo il primo è uscito dall'asilo scavalcando nello stesso punto, raggiungendo l'altro ed insieme si sono allontanati, sempre pedinati dai poliziotti in borghese che poi li hanno fermati.

Il 26enne, nel tentativo di disfarsi di alcuni palloncini contenenti 16,4 grammi di cocaina, ha tirato calci e pugni procurando ad un agente delle lesioni, giudicate guaribili in 7 giorni. Il complice, invece, è riuscito a scappare. Gli investigatori, nella ex scuola, hanno trovato palloncini in lattice usati per il confezionamento, dello stesso tipo di quelli che contenevano la sostanza stupefacente sequestrata, un letto per chi controllava le dosi per lo spaccio e cassetti pieni di droga e appunti.

Il Giudice ha disposto, con rito abbreviato, la condanna ad 1 anno di reclusione, ordinando l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ed il suo accompagnamento al centro di permanenza di Bari, in attesa dell'esecuzione del decreto.