Roma, armata di ascia semina il panico nella metro: voleva entrare gratis

Armata di ascia ha seminato il panico all'interno della stazione San Giovanni della metropolitana di Roma. Il suo obiettivo era quello di entrare in metro senza pagare alcun biglietto. È quanto successo lo scorso 31 dicembre, nel pomeriggio. La donna ha prima infastidito diversi passeggeri e poi ha inveito contro il personale di vigilanza in turno brandendo l'ascia e danneggiando il corrimano della scala d'ingresso della stazione e il piedistallo dove ci sono le indicazioni in braille per i non vedenti.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, intervenuti dopo le segnalazioni giunte al 112, hanno l'hanno bloccata. Nel frattempo la stessa era stata disarmata da un addetto alla vigilanza.

La donna, una cittadina bulgara di 32 anni senza dimora, è stata denunciata in stato di libertà per i reati di minaccia e danneggiamento aggravati.