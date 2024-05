L'ascensore del palazzo è rotto: i carabinieri prendono in braccio disabile e la portano al sesto piano

L'ascensore è rotto e lei, una disabile in carrozzina, per tornare a casa ha dovuto chiamare i carabinieri. È quanto accaduto ieri pomeriggio, in via Ostiense, dove una 68enne romana ha contattato il 112 perché l'ascensore del suo palazzo era fuori servizio e non poteva raggiungere la sua abitazione al sesto piano, dove vive da sola.

Sul posto sono intervenuti i Ccrabinieri della stazione San Paolo che hanno preso in spalla la donna e, percorsi i 6 piani a piedi, l’hanno accompagnata a casa.