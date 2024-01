Si lasciano dopo 10 anni, poi l'incubo: pneumatici squarciati e messaggi minatori alla ex

Avevano convissuto dieci anni. Poi lei ha deciso di troncare il rapporto. Una decisione che l'ex compagno non ha però accettato, rendendo da allora la vita della donna un incubo. Succede ad Artena, provincia sud della Capitale, dove i carabinieri hanno disposto il divieto di avvicinamento nei confronti di un 60enne del posto, per atti persecutori.

L'uomo, a cui è stato imposto il divieto di avvicinamento a una distanza di 500 metri, non accettando la fine della relazione sentimentale durata circa dieci anni, avrebbe prima minacciato la ex compagna, poi graffiato la macchina squarciandole anche gli pneumatici. Non solo, l'uomo l'ha cominciata a perseguitare sul luogo di lavoro tempestandola di messaggi minatori in cui lasciava intendere che avrebbe proseguito a danneggiarle l'auto.

Atti persecutori a Montelanico

Artena ma non solo, gli stessi carabinieri della stazione di Colleferro hanno infatti notificato una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 63enne di Montelanico, piccolo comune della provincia romana. In questo caso l'uomo, non accettando la fine della relazione con la sua ex avvenuta nel mese di marzo 2023, l’avrebbe dapprima minacciata e poi posto in essere condotte persecutorie, seguendola negli spostamenti e inviandole messaggi con minacce di morte.

I messaggi sui telefoni cellulari

A supporto del quadro indiziario sono risultati decisivi come sempre i messaggi estrapolati dal telefono delle vittime, il racconto dei testimoni ai quali le vittime avevano confidato il loro profondo timore scaturito dai comportamenti dei due uomini.

Le due storie si sono concluse con l’emanazione dei due provvedimenti da parte del tribunale di Velletri che hanno posto fine agli atti persecutori.