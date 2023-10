Le spacciatrici di Tor Bella Monaca che vendono cocaina tra i palazzi popolari e in casa

Lo spaccio a Tor Bella Monaca è (anche) donna, sia in strada che tra gli appartamenti dei palazzi popolari. Ad arrestare tre donne nel giro di poche ore sono stati gli agenti della polizia di Stato del VI° distretto Casilino, assieme ai loro colleghi del reparto volanti.

Due di loro sono state bloccate in via Paolo Ferdinando Quaglia. Tra le palazzine, in un parco e nei parcheggi dei residenti lì presenti, le due vendevano droga a tutte le ore. Una volta fermate, sono state trovate con 29 involucri di cocaina e circa 1000 euro in contanti.

Sempre gli agenti del VI distretto hanno arrestato una donna di 65 anni, in un'altra operazione. I poliziotti la seguivano da tempo e avevano ricostruito una fiorente attività di spaccio a domicilio, nell'appartamento in via dell'Archeologia della donna.

Fingendo di dover notificarle un atto sono riusciti a entrare in casa e lì, in una borsa, hanno trovato 97 grammi di cocaina, bilancini di precisione e un taccuino dove erano annotati tutti i dati dell'illecita attività. Alla fine degli accertamenti la donna è stata arrestata. Dopo l'udienza di convalida, la donna è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.