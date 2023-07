Treni, giornata di passione per i pendolari tra guasti e maltempo: ritardi fino a 4 ore

Giornata di passione per i pendolari. Tra il maltempo che ha colpito il nord est e i guasti che hanno coinvolto gli snodi di Napoli e Firenze, partire e arrivare a Roma si è trasformata in un'impresa.

Attorno alle 15 i treni in partenza da Trieste e Venezia per Termini registravano un ritardo di 260, 240 e 210 minuti, attorno alle 4 ore. Due ore di ritardo per i convogli per Cassino, in una situazione di tensione crescente sulle banchine, tra le migliaia di passeggeri in attesa.

Qui dalle ore 13.55 sulla linea Roma - Napoli via Cassino è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Restano però rallentamenti fino a 130 minuti per 7 regionali, 3 cancellati e 20 limitati.

Dalle ore 13.52 sulla linea AV Roma - Firenze la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata in prossimità di Orte per un inconveniente tecnico, è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici. Anche qui rallentamenti fino a 35 minuti per 5 treni AV, 1 Intercity e 2 regionali.