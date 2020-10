Ferma sulla corsia di emergenza e senza assicurazione: arrestata 28enne

Una 28enne ricercata per un cumulo di pene, per un totale di 11 anni, è stata arrestata dagli agenti della Polizia Stradale di Roma sud nella serata di ieri.

I poliziotti, transitando sulla diramazione 19 dell’autostrada del Sole all‘altezza al km 2, hanno notato un'auto ferma sulla corsia di emergenza con due donne fuori dall’utilitaria.

Vista la pericolosità del tratto stradale, gli agenti hanno prestato immediatamente soccorso ma, notato un atteggiamento poco collaborativo da parte delle due, i poliziotti hanno deciso di controllarle.

Una delle due donne, identificata per una 28enne già nota alle forze dell’ordine, da accertamenti risultava avere a suo carico un’ordinanza di condanna per un cumulo di pene collezionate nel tempo, anche con vari alias e sin da quando era minorenne, per un totale di 11 anni 1 mese e 28 giorni.

L’auto, invece, priva di assicurazione, è stata posta sotto sequestro così come il documento in possesso della donna, apparentemente falso. La 28enne al termine degli atti di rito è stata portata presso la casa circondariale di Rebibbia.