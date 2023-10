Ricercato per omicidio in Inghilterra: fermato dai carabinieri ad Anzio

Aveva partecipato all'omicidio del 25enne Jordan Briscoe, accoltellato a Tottenham lo scorso marzo. Poi era fuggito sino in Italia e sperava di averla fatta franca, rifugiandosi ad Anzio Lavinio. In Italia non aveva mai avuto problemi con la giustizia. Una pattuglia dei carabinieri, però, lo ha notato mentre camminava in spiaggia con fare sospetto.

Dal controllo in banca dati, però, i militari dell'Arma della tenenza di Ardea hanno scoperto tutto. Quel ragazzo, Vittorio Murro, 25 anni Italiano ma con passaporto tedesco, era ricercato in Inghilterra per l'omicidio di un suo coetaneo britannico, Jordan Briscoe.

Il giovane, condotto prima in caserma e quindi in carcere a Velletri, è in attesa della richiesta di estradizione. Nei suoi confronti i giudici inglesi avevano emesso a giugno un provvedimento di cattura internazionale.

Murro, insieme ad altri 4, è accusato in concorso in omicidio, rapina e sequestro di persona di Briscoe, prelevato dalla sua abitazione il 5 marzo scorso e ucciso a coltellate dopo essere stato derubato.