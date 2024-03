Violenza sessuale al Pigneto: lo stupratore riconosciuto dalla vittima, fermato 28enne

Incastrato dagli abiti usati la notte della violenza sessuale, è stato riconosciuto dalla vittima e da un testimone. I carabinieri hanno chiuso il cerchio attorno all'uomo che lo scorso 2 marzo ha violentato una donna al Pigneto. Un cittadino egiziano di 28 anni, disoccupato, incensurato e irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale ai danni di una donna romana di 43 anni, sorpresa alle spalle in via Cristoforo Buondelmonte mentre andava a prendere una bici a noleggio per tornare a casa dopo una serata passata in un vicino ristorante con degli amici.

Violenza sessuale al Pigneto

L'incubo si era materializzato intorno alle 2:00 della notte. La vittima, mentre rincasava, era stata aggredita alle spalle, scaraventata a terra, presa a morsi sul volto e palpeggiata nelle parti intime da un uomo a lei sconosciuto.

Salvata da un passante

La violenta aggressione era stata interrotta solo dall’intervento di un passante (attirato dalle grida d'aiuto della donna) che mise in fuga l’aggressore, evitando il peggio. La vittima aveva riportato evidenti lesioni al volto ed era stata visitata presso l’ospedale Vannini e dimessa con 10 giorni di prognosi.

Lo stupratore ripreso dalle telecamere

I carabinieri della stazione di Roma Torpignattara e quelli della compagnia Roma Casilina, hanno acquisito e visionato centinaia di filmati di tutta l’area che, a seguito di una complessa attività di analisi, hanno permesso di ricostruire i movimenti dell’aggressore prima e dopo la violenza.

Incastrato dagli abiti usati la notte dello stupro

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e dall’abbigliamento indossato dall’uomo, i militari dell'Arma hanno iniziato una massiccia attività di ricerca, intensificando la presenza nel quartiere e identificando tutti i soggetti corrispondenti alla descrizione e all’abbigliamento nel corso sia degli ordinari servizi di controllo del territorio, svolti anche a piedi per le vie del quartiere, sia nell’ambito dei mirati servizi coordinati predisposti nel quartiere Pigneto.

Scovato all'uscita della metro Pigneto

È proprio nel corso di uno di questi servizi, tra le migliaia di persone controllate in entrate e uscita dalla fermata metro C Pigneto che l’attenzione dei militari si è focalizzata su un cittadino straniero, corrispondente alla descrizione e con indosso lo stesso abbigliamento indossato dal ricercato.

Riconosciuto dalla vittima

I sospetti degli uomini dell'Arma che lo stavano controllando sono cresciuti quando hanno notato che l’uomo, sorpreso dalla presenza dei militari all’uscita delle scale della metro, ha tentato di allontanarsi velocemente. Il cittadino straniero è stato quindi bloccato e condotto in caserma dove, a esito del riconoscimento fatto dalla vittima e dal testimone e grazie ai gravi indizi di colpevolezza raccolti è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, di iniziativa.

Stupratore in carcere

Il fermo del 28enne è stato convalidato dal tribunale di Roma che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.