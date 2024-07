Esquilino, fermato per un controllo aggredisce gli agenti: arrestato

Ha reagito a un controllo e ha aggredito ai vigili. Una reazione che è costata cara a un cittadino tunisino di 31 anni arrestato dagli agenti del gruppo di sicurezza pubblica emergenziale della polizia locale di Roma Capitale.

La pattuglia stava svolgendo il consueto servizio di vigilanza nella zona dell'Esquilino, quando, intorno alle 17, ha notato una discussione in atto tra alcune persone in via Principe Amedeo.

Gli agenti si sono avvicinati per verificare cosa stesse accadendo e affinché la situazione non degenerasse, quando uno dei presenti ha iniziato a dare in escandescenze, rifiutandosi di fornire i documenti e opponendo resistenza.

Riportata la calma, l'uomo è stato condotto presso gli uffici per le procedure di identificazione, nel corso delle quali ha iniziato a manifestare comportamenti aggressivi nei confronti degli operanti, cercando di colpirli. Il 31enne è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni.

Due gli agenti rispettivamente medicati presso gli ospedali Vannini e San Giovanni e facendogli riportare prognosi di 5 e 3 giorni di prognosi. Sull'episodio intervenuta una nota del sindacato unitario lavoratori polizia locale con il segretario romano Marco Milani: "Ennesimo episodio di intervento su criminalità urbana da parte della polizia locale di Roma Capitale ed ennesima aggressione ai nostri agenti. Appena venerdì scorso 30 giorni di prognosi per una nostra collega impegnata nel contrasto alla mala movida. È un dato di fatto come siamo le polizie locali a essere la presenza prevalente per le strade delle grandi metropoli e come, di conseguenza, ricada su di esse la gran parte del peso della cosiddetta Sicurezza percepita. Il pieno riconoscimento dello status di Forza di Polizia, sebbene a ordinamento Locale non appare più procrastinabile, le nostre donne e i nostri uomini meritano medesime garanzie e tutele dei colleghi delle forze dell'ordine".