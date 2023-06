Il vandalo del cimitero colpisce ancora: danneggiate altre tombe

Nemmeno l'arresto due giorni prima e l'obbligo di presentazione in caserma impostogli dal tribunale di Roma ha fermato un 20enne tunisino, senza fissa dimora, che, lo scorso pomeriggio, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri di San Lorenzo perché gravemente indiziato del reato di danneggiamento aggravato all’interno del cimitero monumentale Verano.

Come qualche giorno prima, i militari sono intervenuti all’interno del cimitero su richiesta del personale addetto alla sicurezza della direzione del cimitero che ha sorpreso il giovane mentre danneggiava numerosi complementi di arredo funebre e profanava statue sacre collocate in prossimità di diverse tombe. L'episodio ha suscitato sgomento nei familiari dei defunti che non riescono a darsi una spiegazione per questi danneggiamenti gratuiti che offendono la memoria dei loro cari.

Il giovane è stato quindi bloccato e accertato il danneggiamento ad almeno 6 tombe, dopo le dodici già danneggiate due giorni prima. Il suo arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma.