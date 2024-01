Il cravattaro napoletano di Roma sud: tassi usurai all'800%

Tassi usuari fino all'800%. Almeno sei le vittime accertate, tutte che in un primo momento hanno fatto fatica a raccontare quanto subito perché l'umiliazione di aver perso soldi e la paura avevano il sopravvento. La polizia di Stato e la guardia di finanza, coordinati dalla procura, però li hanno aiutati arrestando oggi il loro aguzzino, un "cravattaro" napoletano attivo nella zona di Roma sud, in particolare nel territorio del X municipio, e fratello di un uomo vicino al clan Giuliano di Camorra e da tempo pentitosi.

V.R., queste le iniziali dell'uomo, secondo quanto appreso avrebbe avuto dei "clienti" - per non dire vittime - comuni a un altro usuraio già arrestato a Ostia Antica nel 2021. È proprio grazie a quelle risultanza investigative che chi ha indagato è arrivato al lui. L'uomo di origini napoletane ormai da tempo si era stabilito all'Axa, quartiere "bene" dell'entroterra lidense tra Casal Palocco e l'Infernetto.

Tassi all'800%

È in questo contesto che i poliziotti del X distretto e i militari delle fiamme gialle del 6° nucleo operativo di Ostia hanno ricostruito come le vittime avevano ricevuto prestiti dal "cravattaro" napoletano. Gli approfondimenti hanno consentito di accertare che le persone in difficoltà finanziarie si erano rivolte a lui ricevendo in prestito somme di denaro, dietro corrispettivo di interessi determinati a tassi elevatissimi. Di fatto, facendosi forza della vicinanza al clan Giuliano, l'uomo riusciva a ottenere tassi di prestito che arrivavano anche fino all'800%.

Sequestrato il tesoro

Tra le vittime c'erano commercianti e privati cittadini. Dagli accertamenti sui conti correnti di V.R. sono emersi versamenti e bonifici in entrata anomali, con causali palesemente collegate a debiti e vendite sospetti su orologi di lusso, per lo più Rolex. Sulla base degli elementi acquisiti, il "cravattaro" napoletano è stato portato in carcere e la procura ha ottenuto dal gip anche il sequestro preventivo di beni nella disponibilità dell'uomo per un valore di 176.500 euro.