Uccide la moglie in Francia, rapisce la figlia di otto anni e fugge a Civitavecchia

Ha ucciso la moglie e rapito la figlia di otto anni. L'uomo, 40 anni di origini Tunisina, ha poi provato una disperata fuga passando per Genova fino a Civitavecchia dove è stato arrestato dalla polizia di Stato. I fatti, iniziati in Francia, si sono conclusi nella provincia di Roma, sul litorale nord.

Nella giornata di ieri, grazie alla cooperazione tra le forze di polizia europee, e alla sinergia operativa degli attori impegnati nel controllo del territorio nazionale, gli operatori della polfer in servizio presso lo scalo ferroviario di Civitavecchia, hanno così rintracciato e messo in sicurezza il cittadino tunisino di 40 anni, con al seguito la propria figlia minore.

Le ricerche in Italia sono state attivate dai responsabili del centro di cooperazione di polizia di Ventimiglia che hanno fornito le descrizioni del soggetto e della minore dando indicazioni che sarebbero potuti entrare in Italia e muoversi nel territorio italiano attraverso i treni. Grazie alla diffusione immediata delle informazioni ricevute a opera del compartimento di polizia ferrovia per la Liguria e della squadra mobile della questura di Genova si è effettuato, infatti, un attento monitoraggio negli ambiti ferroviari di competenza e in particolare presso lo scalo ferroviario di Civitavecchia dove è giunto un treno proveniente da Genova, a bordo del quale viaggiava il soggetto ricercato.

Dopo le indagini si è proceduto così a eseguire il mandato di arresto europeo traendo in arresto il soggetto, ora associato presso il carcere di Civitavecchia a disposizione della corte d'appello di Roma. La figlia del tunisino è stata affidata ai servizi sociali del comune di Civitavecchia e posta in una struttura protetta.