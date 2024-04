Assalto al pub dopo il derby di Coppa Italia, 4 ultras laziali nei guai. Uno è stato arrestato

Continuano le indagini della polizia di Stato, della Digos e della procura di Roma, in merito a ciò che è successo dopo il derby di Coppa Italia Lazio-Roma dello scorso 10 gennaio. Nella notte al Clover Pub, gli ultras biancocelesti misero in atto un raid accoltellando anche due tifosi avversari.

I supporter giallorossi, nell'occasione, subirono lesioni da arma da taglio giudicate guaribili in 40 e 30 giorni. Gli investigatori, sul caso, stanno stringendo il cerchio. All'alba di oggi sono scattate quattro perquisizioni personali, domiciliari e informatiche nei confronti di altrettanti ultras della Lazio.

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno trovato, in casa di uno degli indagati, un 24enne romano, cocaina e hashish, un bilancino di precisione e relativo materiale per il confezionamento. Per lui sono scattate le manette, mentre sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a valutare gli elementi acquisiti nei confronti degli indagati.