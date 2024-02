"Sua figlia è in carcere", truffa anziana e scappa con i gioielli di famiglia

"Sua figlia e suo genero hanno causato un incidente, sono in carcere". Così un truffatore è riuscito a spaventare e raggirare un'anziana facendosi consegnare i gioielli di famiglia. Vittima una 80enne di Ostia. In manette è finito un 24enne.

Sono stati i carabinieri della compagnia lidense dopo aver notato un giovane uscire, con fare sospetto, dal portone di un condominio di via delle Baleari, a fermarlo per effettuare un controllo. L'uomo, in evidente stato di agitazione, a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di vari gioielli in oro, all’interno di un sacchetto colorato, per i quali non ha saputo fornire una valida spiegazione ai militari.

I militari dell'Arma hanno poi trovato la proprietaria dell'oro, constatando che pochi minuti prima un’anziana, 80enne, del posto, era stata truffata. Contattata da un fantomatico carabiniere il quale l’aveva informata che la figlia ed il genero avevano causato un grave incidente stradale. È seguita quindi la chiamata di un sedicente avvocato il quale ha informato la signora che, per non lasciare i propri familiari in carcere, occorreva consegnare, a titolo di cauzione, la somma di 8.000 euro oppure l’oro che aveva in casa.

Il 24enne ha quindi raggiunto l’abitazione dell’anziana, spacciandosi per l’assistente del legale e facendosi consegnare tutti i gioielli per evitare conseguenze penali alla figlia e al genero. Solo l'intervento dei carabinieri, che hanno subito bloccato il ragazzo, ha permesso di ricostruire la vicenda, recuperare l’intera refurtiva - poi riconsegnata all’anziana – e quindi arrestare il giovane, gravemente indiziato del reato di truffa aggravata. Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e lo ha sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.