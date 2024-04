"Sto al portone a vendere pezzi": il trapper e star di TikTok arrestato per spaccio

"Sto al portone a vendere pezzi". E lui, Amin Mohamed Hafsa, il trapper e star di TikTok che si fa chiamare sul web 'Hafsus21', è stato di parola. I "pezzi", quelli di cocaina pronti per lo spaccio, il ragazzo li aveva con sè. Quando il pusher ha visto la polizia si è disfatto delle dosi lanciandole sotto una siepe per poi nascondersi in una macchina presa a noleggio.

A bloccarlo in via dell'Archelogia, però, ci hanno pensato gli investigatori dei distretti di polizia del Casilino e di San Basilio, impiegati nella vasta operazione di controllo del territorio a Tor Bella Monaca. Nel cespuglio, vicino all'auto, i poliziotti hanno trovato 22 dosi di cocaina e crack. Addosso oltre mille euro. Oggi il ragazzo affronterà il processo per direttissima a piazzale Clodio.

In uno dei brani musicali postati sul social dal giovane pusher, esordisce nella canzone con le parole: "Sto sotto al portone a vendere i pezzi". 'Hafsus21' su TikTok vanta 181 mila follower con video sopra il milione di like. Canzoni che canta mimando il gesto della pistola, su auto di lusso, in strada mentre fuma o in motorino senza casco.